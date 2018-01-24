28 февраля 2018 в Москве пройдет XIII бизнес-встреча (Профмитинг) с директорами по закупкам аптечных сетей.

На одной площадке соберутся розничные сети Москвы, Подмосковья, Твери, Брянска, Калуги, Рязани, Костромы, Брянска и др.

Объединяя регионы, постоянно расширяя географию, профмитинг продолжает шагать по нашей стране. Впереди очередной сезон новых интересных встреч и бизнес-стратегий. Профмитинг позволяет максимально эффективно развивать дистрибуцию фарм-брендов в регионах. Директор компании, продающий нелекарственный ассортимент аптек, за 1 рабочий день может познакомиться практически со всеми директорами аптечных сетей крупного региона и провести первые переговоры по сотрудничеству. А представитель розницы имеет уникальную возможность получить продукцию и информацию из первых рук, что существенным образом влияет на скорость и, главное, на правильность принятия решения. Потому что «человеческий фактор» в нашей стране традиционно играет ключевую роль в бизнесе.

Дальнейшие планы: Санкт-Петербург (22 марта 2018 года), Екатеринбург (19 апреля 2018 года), Ростов-на-Дону (24 мая 2018 года), Омск (27 сентября 2018 года), Уфа (1 ноября 2018 года).

Все мероприятия проводятся при поддержке Издательского дома «Бионика Медиа».