Без соринки в глазу

Покраснение, раздражение, попадание инородного тела, синдром сухого глаза, инфекции и офтальмологические заболевания – решение всех этих проблем не обходится без использования глазных капель. Проверьте, что вам известно про особенности применения этих средств?

При ответах на вопросы необходимо выбрать один правильный вариант.