Без соринки в глазу

Покраснение, раздражение, попадание инородного тела, синдром сухого глаза, инфекции и офтальмологические заболевания – решение всех этих проблем не обходится без использования глазных капель. Проверьте, что вам известно про особенности применения этих средств?
При ответах на вопросы необходимо выбрать один правильный вариант.
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Участие в тесте засчитывается в Рейтинге. Максимальное количество баллов за тест 12.
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ТЕСТ: Чтобы солнце было другом
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ТЕСТ: Испытание травой
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ТЕСТ: «Аптеки и аптекари мира»
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ТЕСТ: «Прими вызов!»