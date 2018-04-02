Скоро!
Новый уникальный проект! Квест «Антидот»!
Россия. Будущее.
По всему миру произошла серия массовых отравлений.
Врачи и привычные средства оказались бессильны перед этой угрозой.
Мир уже в хаосе и панике.
Вы – спецгруппа ученых-фармакологов и должны найти лекарство пока еще не слишком поздно.
Вы знаете, что в Москве существовала секретная лаборатория, в которой велись работы по созданию универсального антидота…
Необходимо попасть в нее и закончить начатое!
Команде фармацевтов будут даны задания, связанные с решением химических, биологических и других научных головоломок, задания с механическими ребусами и упражнения на ловкость и скорость. Кульминацией игры станет синтез «Антидота».
Проведение и съемка мероприятия состоится в Москве!