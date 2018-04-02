Скоро!

Новый уникальный проект! Квест «Антидот»!

Россия. Будущее.

По всему миру произошла серия массовых отравлений.

Врачи и привычные средства оказались бессильны перед этой угрозой.

Мир уже в хаосе и панике.

Вы – спецгруппа ученых-фармакологов и должны найти лекарство пока еще не слишком поздно.

Вы знаете, что в Москве существовала секретная лаборатория, в которой велись работы по созданию универсального антидота…

Необходимо попасть в нее и закончить начатое!

Команде фармацевтов будут даны задания, связанные с решением химических, биологических и других научных головоломок, задания с механическими ребусами и упражнения на ловкость и скорость. Кульминацией игры станет синтез «Антидота».

Проведение и съемка мероприятия состоится в Москве!

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