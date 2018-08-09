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Проверьте свои знания о препарате Милдронат и получите сертификат на 1000 руб.!

09.08.2018

Милдронат® Я в силах это сделать!

Препарат обладает стимулирующим действием на центральную нервную систему — повышает двигательную активность и физическую выносливость. Благодаря этим свойствам Милдронат® используют в том числе для повышения физической и умственной работоспособности.

Всем работникам аптек портал www.pharmvestnik.ru и фармацевтическая компания Grindeks предлагают пройти тест на знание препарата Милдронат® и получить сертификат на 1 000 руб.

Проверьте свои знания о препарате и заработайте сертификат на 1 000 руб.!

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Внимание, это важно!

Чтобы вам было проще отвечать на вопросы, мы рекомендуем предварительно ознакомиться с информацией на сайте препарата Милдронат®

Правила проведения теста:

Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

С 9 августа по 9 сентября 2018 года каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник». А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании OZON*.

* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты номиналом 1 000 руб. каждый будут отправлены по почте 17 сентября 2018 года, список победителей будет опубликован на сайте.

Участие в тесте засчитывается в Рейтинге. Максимальное количество баллов за тест 9.
Принимайте участие в других тестах – копите баллы! Подробнее о Рейтинге здесь

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Метки
Милдронат
тест
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
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