Пустяки! Это же только царапина!

Летом, во время отдыха на природе или работы на даче, сильно возрастает вероятность мелких травм. В этих случаях, чтобы избежать заражения, обычно используют антисептические средства местного действия. Вспомните, что вы знаете о них.
|
Участие в тесте засчитывается в Рейтинге. Максимальное количество баллов за тест 10.
|
ТЕСТ: Чтобы солнце было другом
|
ТЕСТ: Проверьте свои знания о препарате Эргоферон и получите сертификат на 1 000 руб.!
|
ТЕСТ: «Аптеки и аптекари мира»
|
ТЕСТ: «Прими вызов!»
|
ТЕСТ: Испытание травой
Желаем удачи!