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Умеете ли вы рекомендовать тонометры OMRON?

29.01.2018

Данный тест подготовлен эксклюзивным дилером продукции OMRON и CS Medica Группой Компаний «СиЭс Медика»* и предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих.

Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

Если вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответы: В каталоге продукции.

ПРОЙТИ ТЕСТ

1093503200781aef83c0a6eee4860bb6.jpgПравила проведения теста:

С 29 января 2018 г. по 28 февраля 2018 г. каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник».

5 марта 2018 г. с помощью нашей неподкупной random-машины мы определим 5 счастливчиков, которые станут обладателями приза:
Тонометр М2 Вasic c универсальной манжетой (22-42 см).

Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Призы будут отправлены компанией «СиЭс Медика», список победителей будет опубликован на сайте. По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит участников, ставших обладателями Тонометра М2 Basic, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону.

* условное обозначение дистрибьютора и официальных дилеров продукции OMRON и CS Medica

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Метки
тест
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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Справочник компаний
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