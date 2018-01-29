Умеете ли вы рекомендовать тонометры OMRON?

Данный тест подготовлен эксклюзивным дилером продукции OMRON и CS Medica Группой Компаний «СиЭс Медика»* и предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих.

Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

Если вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответы: В каталоге продукции.

Правила проведения теста:

С 29 января 2018 г. по 28 февраля 2018 г. каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник».

5 марта 2018 г. с помощью нашей неподкупной random-машины мы определим 5 счастливчиков, которые станут обладателями приза:

Тонометр М2 Вasic c универсальной манжетой (22-42 см).

Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Призы будут отправлены компанией «СиЭс Медика», список победителей будет опубликован на сайте. По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит участников, ставших обладателями Тонометра М2 Basic, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону.

* условное обозначение дистрибьютора и официальных дилеров продукции OMRON и CS Medica