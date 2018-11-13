Что вы знаете о рекламе фармацевтических препаратов?

В условиях стремительно развивающегося мирового рынка лекарств, главную роль при выборе потребителем бренда играет реклама.
Реклама лекарств, а также БАД, медицинских изделий и услуг регламентируется законом о рекламе. Разобраться в нем очень сложно, но и важно одновременно – закон во многом ссылается на оценочные категории. А оценки маркетологов и надзорных органов часто расходятся.
С помощью нашего теста по рекламному законодательству мы проверим, насколько ваша интуиция и знания соответствуют закону.
Если вы и не научитесь «правильно» (эти юристы опять пытаются учить нас жизни?!) рекламировать лекарства, то по крайней мере увидите риски, о которых, возможно, раньше не задумывались.
Тест подготовлен экспертами практики Фармацевтики и здравоохранения юридической фирмы Lidings.
Удачного путешествия в непредсказуемый мир рекламы!
|Количество вопросов
|7
|Количество попыток
|3
|Время на прохождение
|Не ограничено
|Можно пройти до
|02.12.2018 23:55
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