Что вы знаете о рекламе фармацевтических препаратов?

В условиях стремительно развивающегося мирового рынка лекарств, главную роль при выборе потребителем бренда играет реклама.

Реклама лекарств, а также БАД, медицинских изделий и услуг регламентируется законом о рекламе. Разобраться в нем очень сложно, но и важно одновременно – закон во многом ссылается на оценочные категории. А оценки маркетологов и надзорных органов часто расходятся.

С помощью нашего теста по рекламному законодательству мы проверим, насколько ваша интуиция и знания соответствуют закону.

Если вы и не научитесь «правильно» (эти юристы опять пытаются учить нас жизни?!) рекламировать лекарства, то по крайней мере увидите риски, о которых, возможно, раньше не задумывались.

Тест подготовлен экспертами практики Фармацевтики и здравоохранения юридической фирмы Lidings.

Удачного путешествия в непредсказуемый мир рекламы!