Что вы знаете об интеллектуальной собственности в фармацевтике?

Даже самая простая упаковка лекарственного препарата может заключать в себе до десятка объектов интеллектуальной собственности – дизайн, товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, а также фирменный стиль.

Интеллектуальная собственность может использоваться для индивидуализации и продвижения своих товаров, но порой становится предметом ожесточенных споров между конкурентами.

Причина этого кроется в том, что фармацевтика всегда была и остается той отраслью, где право интеллектуальной собственности высоко ценится участниками рынка.

С помощью нашего теста на знание права интеллектуальной собственности мы проверим, насколько ваша интуиция и знания соответствуют закону.

Тест подготовлен экспертами практик Фармацевтики и здравоохранения и Интеллектуальной собственности юридической фирмы Lidings.

Удачи, да пребудет с вами интеллектуальная собственность!