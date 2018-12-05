Что вы знаете об интеллектуальной собственности в фармацевтике?

Даже самая простая упаковка лекарственного препарата может заключать в себе до десятка объектов интеллектуальной собственности – дизайн, товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, а также фирменный стиль.
Интеллектуальная собственность может использоваться для индивидуализации и продвижения своих товаров, но порой становится предметом ожесточенных споров между конкурентами.
Причина этого кроется в том, что фармацевтика всегда была и остается той отраслью, где право интеллектуальной собственности высоко ценится участниками рынка.
С помощью нашего теста на знание права интеллектуальной собственности мы проверим, насколько ваша интуиция и знания соответствуют закону.
Тест подготовлен экспертами практик Фармацевтики и здравоохранения и Интеллектуальной собственности юридической фирмы Lidings.
Удачи, да пребудет с вами интеллектуальная собственность!
|Количество вопросов
|7
|Количество попыток
|3
|Время на прохождение
|Не ограничено
|Можно пройти до
|25.12.2018 23:55
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