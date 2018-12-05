Что вы знаете об интеллектуальной собственности в фармацевтике?

13:56
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Даже самая простая упаковка лекарственного препарата может заключать в себе до десятка объектов интеллектуальной собственности – дизайн, товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, а также фирменный стиль.

Интеллектуальная собственность может использоваться для индивидуализации и продвижения своих товаров, но порой становится предметом ожесточенных споров между конкурентами.

Причина этого кроется в том, что фармацевтика всегда была и остается той отраслью, где право интеллектуальной собственности высоко ценится участниками рынка.

С помощью нашего теста на знание права интеллектуальной собственности мы проверим, насколько ваша интуиция и знания соответствуют закону.

Тест подготовлен экспертами практик Фармацевтики и здравоохранения и Интеллектуальной собственности юридической фирмы Lidings.

Удачи, да пребудет с вами интеллектуальная собственность!

Количество вопросов7
Количество попыток3
Время на прохождениеНе ограничено
Можно пройти до25.12.2018 23:55
Пройти тест

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