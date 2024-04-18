XXIV Всероссийский открытый конкурс профессионалов «Платиновая унция»

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«Аптека.ру» стала победителем...

«Аптека.ру» стала победителем в подноминации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция»

18.04.2024
18:56
Дина Коблова
Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» победу одержала компания «Аптека.ру».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Апрель»;
  • «Еаптека»;
  • «Здравсити»;
  • «Ригла».

«E-сommerce» была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» три года назад. По итогам 2021 и 2022 годов победителем становилась «Аптека.ру».

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