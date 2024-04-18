«Аптека.ру» стала победителем в подноминации «E-commerce» в конкурсе «Платиновая унция»

В номинации «Компания года» подноминации «E-commerce» победу одержала компания «Аптека.ру».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Апрель»;

«Еаптека»;

«Здравсити»;

«Ригла».

«E-сommerce» была включена в перечень номинаций «Платиновой унции» три года назад. По итогам 2021 и 2022 годов победителем становилась «Аптека.ру».