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«Биннофарм Групп» стал...

«Биннофарм Групп» стал победителем в подноминации «Крупнейшие производители ЛС»

18.04.2024
19:08
Дина Коблова
Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фЕармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В номинации «Компания года» крупнейшие компании, как и годом ранее, номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.

Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» одержала компания «Биннофарм Групп».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • Bayer;
  • ГК «Нижфарм»;
  • «Отисифарм»;
  • «Фармстандарт».

Три из пяти компаний: Bayer, ГК «Нижфарм» и «Фармстандарт» в прошлом году также были среди номинантов. Победу в прошлом году одержала компания Bayer.

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

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