«Биннофарм Групп» стал победителем в подноминации «Крупнейшие производители ЛС»
В номинации «Компания года» крупнейшие компании, как и годом ранее, номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.
Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Крупнейшие производители ЛС» одержала компания «Биннофарм Групп».
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- Bayer;
- ГК «Нижфарм»;
- «Отисифарм»;
- «Фармстандарт».
Три из пяти компаний: Bayer, ГК «Нижфарм» и «Фармстандарт» в прошлом году также были среди номинантов. Победу в прошлом году одержала компания Bayer.
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
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