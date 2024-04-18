«Биннофарм Групп» стала поставщиком года в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция»

В подноминации «Компания года. Поставки в коммерческий сектор» (номинация «Динамика года») победу одержала компания «Биннофарм Групп».

Другие финалисты подноминации:

«Алкалоид»;

КRКА;

Stada (ГК «Нижфарм»);

«Фармстандарт».

В прошлом году победителем стала Stada.

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.