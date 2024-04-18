XXIV Всероссийский открытый конкурс профессионалов «Платиновая унция»

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«Биннофарм Групп» стала...

«Биннофарм Групп» стала поставщиком года в коммерческий сектор в конкурсе «Платиновая унция»

18.04.2024
17:25
Дина Коблова
Стал известен победитель в номинации «Динамика года» подноминации «Компания. Поставки в коммерческий сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Компания года. Поставки в коммерческий сектор» (номинация «Динамика года») победу одержала компания «Биннофарм Групп».

Другие финалисты подноминации:

  • «Алкалоид»;
  • КRКА;
  • Stada (ГК «Нижфарм»);
  • «Фармстандарт».

В прошлом году победителем стала Stada.

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

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