Дан старт XXIV сезону открытого конкурса профессионалов фармотрасли «Платиновая унция»

Сбор заявок на участие в конкурсе «Платиновая унция» стартует 27 ноября и продлится до 26 января 2024 года. В этот период компании могут предложить свои проекты в одну из заявочных номинаций, а экспертный совет отберет номинантов в остальных категориях. О нововведениях «Платиновой унции» по итогам 2023 года в ходе пресс-конференции рассказал председатель организационного комитета Юрий Крестинский.

«Мы рады, что, несмотря на различные перипетии, отрасль как неотъемлемая составляющая системы здравоохранения страны живет и развивается. А мы продолжаем отмечать то лучшее, что есть в ней», — отметил он.

Чтобы обеспечить полную репрезентативность премии, в экспертный совет традиционно приглашены руководители компаний и функциональных направлений, как в области производства и разработки, так и дистрибуции, и розничной продажи, а также представители регуляторных органов федерального и регионального уровней.

По итогам первого этапа голосования будут сформированы списки участников, перешедших во второй этап конкурса. Они будут опубликованы на сайтах pharmvestnik.ru и uncia.ru в первой декаде февраля.

Второй этап голосования, в ходе которого среди номинантов будут выбраны победители, пройдет с 19 февраля по 29 марта.

Далее результаты конкурса отправятся на аудит.

Торжественная церемония награждения победителей «Платиновой унции» по итогам 2023 года запланирована на 18 апреля.

Добрые дела

Сотрудничество с благотворительными фондами — давняя традиция «Платиновой унции». Ежегодно, в рамках торжественной церемонии награждения победителей, проводятся аукционы, выставки и другие активности, позволяющие собрать средства в поддержку нуждающихся.

Не станет исключением и XXIV сезон премии. «Сейчас идет обсуждение и выбор благотворительной организации — партнера», — отметил Юрий Крестинский.

О номинациях

В текущем сезоне список основных номинаций «Платиновой унции» был расширен до 21.

В категории «Проект года», помимо привычных «Бизнес проект», «Социальный проект» и «Digital-проект», будет вручен приз в номинации «Маркетинговый проект / Проект по продвижению».

Впервые за много лет в конкурсе будут отмечены не только компании, проекты и препараты, но и персоны.

Оргкомитетом утверждена категория «Менеджер года». В ней вручат две награды: «Менеджер высшего звена» и «Функциональный менеджер».

Третье изменение: единая ранее номинация «Лонч года» разделена на две подноминации: «Государственный сектор» и «Коммерческий сектор».

При голосовании эксперты ориентируются на данные, предоставленные аналитическими компаниями IQVIA, DSM group, AlphaRM, RNC Pharma и Ipsos Healthcare.

Их представители, входящие в оргкомитет конкурса, представили на пресс-конференции основные тренды фармрынка в 2023 году.

Номинации и подноминации «Платиновой унции» по итогам 2023 года:

Вектор года

Проект года (на основании заявки)

-Бизнес-проект

-Социальный проект

-Digital-проект

-Маркетинговый проект/ Проект по продвижению (нововведение)



Динамика года

-Компания (поставки в коммерческий сектор)

-Компания (поставки в государственный сектор)

-Препарат (государственный сектор)

-Препарат (розничный сегмент)

Лонч года

-Государственный сектор (нововведение)

-Коммерческий сектор (нововведение)

Препарат года

-Рецептурный препарат

-Безрецептурный препарат

Компания года

Производитель ЛС

-Крупнейшие производители

-Нишевые и специализированные производители

Дистрибьютор ЛС

E-commerce

Аптечная сеть года

-Федеральная аптечная сеть

-Региональная аптечная сеть

Менеджер года (нововведение)

-Менеджер высшего звена

-Функциональный менеджер

Сделка года

Также оргкомитет оставляет за собой право ввести специальные номинации, о них будет объявлено позднее.

Члены организационного комитета:

Юрий Крестинский — директор Института Развития общественного здравоохранения - основатель конкурса и председатель организационного комитета;

Олег Фельдман — содиректор направления Healthcare компании Ipsos в России;

Анастасия Круглова — генеральный менеджер компании IQVIA;

Анна Ермолаева — генеральный директор компании Alpha Research & Marketing;

Сергей Шуляк — генеральный директор DSM Group;

Николай Беспалов — директор по развитию компании RNC Pharma;

Полина Звездина — главный̆ редактор объединенной редакции газет «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь. Объемный взгляд на профессию».

Исполнительная дирекция конкурса:

Коммуникационное агентство RX CODE в лице генерального директора Дениса Вязникова.

Организатор церемонии награждения: ООО «Бионика Медиа Инновации» в лице генерального директора Ольги Горяиновой.

Аудитор «Платиновой унции 2023»: группа компаний «Б1».