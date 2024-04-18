«Детралекс» стал безрецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам стал препарат «Детралекс» компании Servier.
Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:
«Ингавирин» и «Детралекс» годом ранее также боролись за победу в этой подноминации. В прошлом году безрецептурным препаратом стал «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»).
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
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