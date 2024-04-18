«Детралекс» стал безрецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам стал препарат «Детралекс» компании Servier.

Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:

«Ингавирин» («Валента Фармацевтика»);

«Кардиомагнил» (ГК «Нижфарм»);

«Пенталгин» («Отисифарм»);

«Трекрезан» («Солофарм»).

«Ингавирин» и «Детралекс» годом ранее также боролись за победу в этой подноминации. В прошлом году безрецептурным препаратом стал «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»).

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.