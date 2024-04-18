Digital-проект AstraZeneca отмечен наградой «Платиновой унции»

В подноминации «Digital-проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Повышение осведомленности специалистов здравоохранения о хронических заболеваниях с применением digital-технологий и ИИ» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).
В шорт-лист подноминации «Digital-проект» также вошли:
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
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