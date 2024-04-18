«Фарм-Синтез» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС»

В номинации «Компания года» крупнейшие компании, как и годом ранее, номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.
Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Фарм-Синтез».
В числе номинантов за эту награду также боролись:
Победу в прошлом году одержала компания «Герофарм».
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
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