«Фарм-Синтез» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС»

В номинации «Компания года» крупнейшие компании, как и годом ранее, номинировались отдельно от нишевых и специализированных производителей.

Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Фарм-Синтез».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Алексион»;

«Альфасигма»;

«Биотехнос»;

«ПИК-Фарма».

Победу в прошлом году одержала компания «Герофарм».

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.