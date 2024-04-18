«Форсига» стала препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция»

В подноминации «Препарат года. Розничный сегмент» (номинация «Динамика года») победителем стал препарат «Форсига» компании AstraZeneca.
Другие финалисты подноминации:
В прошлом году победителем стал препарат «Эдарби» компании Stada/«Нижфарм».
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
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