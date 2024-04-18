XXIV Всероссийский открытый конкурс профессионалов «Платиновая унция»

ГлавнаяНовостиРегуляторика
«Форсига» стала препаратом...

«Форсига» стала препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция»

18.04.2024
17:16
Дина Коблова
Стал известен победитель в номинации «Динамика года» подноминации «Препарат. Розничный сегмент» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Препарат года. Розничный сегмент» (номинация «Динамика года») победителем стал препарат «Форсига» компании AstraZeneca.

Другие финалисты подноминации:

  • «Граммидин» (АО «Валента Фарм»);
  • «Урсосан» («ПроМедЦС Прага»);
  • «Эдарби» (ГК «Нижфарм»);
  • «Эмоксипин» («Фармстандарт»).

В прошлом году победителем стал препарат «Эдарби» компании Stada/«Нижфарм».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.