«Форсига» стала препаратом года в розничном сегменте конкурса «Платиновая унция»

В подноминации «Препарат года. Розничный сегмент» (номинация «Динамика года») победителем стал препарат «Форсига» компании AstraZeneca.

Другие финалисты подноминации:

«Граммидин» (АО «Валента Фарм»);

«Урсосан» («ПроМедЦС Прага»);

«Эдарби» (ГК «Нижфарм»);

«Эмоксипин» («Фармстандарт»).

В прошлом году победителем стал препарат «Эдарби» компании Stada/«Нижфарм».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.