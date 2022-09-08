Как правительство помогает производителям

Практически в первые дни после введения санкций правительство начало разрабатывать меры поддержки бизнеса и промышленных предприятий. В первую очередь речь о льготном финансировании. «ФВ» подготовил подборку мер поддержки со ссылками на страницы, где можно найти подробную информацию.
В начале марта объявлено сразу о нескольких кредитных программах. В частности для системообразующих организаций, оказавшихся из-за санкций в сложной ситуации. Предприятиям торговли и промышленности должны были давать кредиты под 11% годовых.
На эти цели из резервного фонда в марте и апреле выделено 120 млрд руб. Но до сих пор неизвестно, получили ли компании такие кредиты. Дело в том, что актуальный перечень системообразующих предприятий не был опубликован. Весной 2020 года правительство отказалось от единого перечня. Теперь работа ведется по динамичным отраслевым спискам, которые находятся в зоне ответственности профильных министерств. В апреле 2022 года правительственная комиссия установила критерии для системообразующих предприятий. «ФВ» запросил информацию о таких кредитах системообразующим промышленным и торговым предприятиям у Минпромторга.
О других кредитных программах информация на сайте министерства есть.
Заемное финансирование предоставляется на приобретение оборудования для промышленного производства.
Кредиты на приобретение приоритетной для импорта продукции
Поддержка импортеров, поставляющих на территорию РФ приоритетную импортную продукцию. Кредиты выдаются по импортным контрактам (приобретение и ввоз на территорию Российской Федерации, включая транспортировку, приоритетной продукции), заключенным после 1 марта 2022 года в иностранной валюте между заемщиком (уполномоченным лицом) и иностранным поставщиком.
Цена импортного контракта, в отношении которого может быть привлечено финансирование, — не менее 3 млн руб. В перечне приоритетной импортной продукции — ряд категорий продовольственных товаров, лекарств, фармацевтической продукции, транспортных средств, строительных материалов, различных станков, сельскохозяйственных машин, электроники (полный перечень продукции).
Программа Корпорации МСП и ЦБ «ПСК Инвестиционная»
Программа «1764»
Программа «Инвестиционный льготный кредит»
Срок действия льготного периода составит 3 года, в следующие 2 года ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка на дату подписания договора + не более чем 2,75%».
Кредитные каникулы
С 1 марта по 30 сентября 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса могут обратиться в банк с просьбой отсрочки по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Отсрочка предоставляется в срок до шести месяцев.
Льготные банковские гарантии для системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности
Субсидия предоставляется банкам на возмещение недополученных ими доходов по операциям от предоставления независимых гарантий системообразующим организациям фарм- и медпромышленности и торговли и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации фарм- и медпромышленности и торговли.
Субсидия предоставляется по фактически выданной банковской гарантии в рамках заключенного между принципалом и получателем субсидии договора (соглашения) о предоставлении банковской гарантии в размере до 2% годовых. В сентябре 2022 года приняты поправки о снижении ставки до 0,5%.
Принципалы (предприятия) выбирают кредитную организацию из числа включенных в перечень системно значимых кредитных организаций.
Гранты на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств
Гранты предоставляются российским промышленным предприятиям на компенсацию на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств.
Основные условия:
Продвижение товаров российских производителей на телевидении
Субсидия предоставляется АНО «Национальные приоритеты» на софинансирование расходов производителей потребительских непродовольственных товаров на размещение рекламы. Для участия в отборе поддержки (софинансирования) предприятию необходимо быть включенным в специальный реестр Минпромторга.
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