«Круг добра» сообщил о проблемах с поставками лекарств из-за антироссийских санкций

Фонд «Круг добра» сообщил о рисках для стабильного обеспечения пациентов лекарствами и непрерывности терапии из-за увеличения сроков поставок на фоне антироссийских санкций. Так, например, производитель лекарственного препарата для тяжелобольных детей, не имеющего аналогов, подтвердил контрактные обязательства, но при условии, что «поставленный лекарственный препарат не должен быть использован на территории страны, находящейся под санкциями», — заявили ТАСС в пресс-службе фонда.

«Мы по-прежнему находим решения по поставке препаратов. Но санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, заставило поставщиков фармацевтической продукции серьезно пересмотреть схему оплаты, логистику поставок. В результате увеличились и сроки поставок, это серьезный риск для стабильного обеспечения <...> непрерывности терапии», — отметили в пресс-службе фонда.

В фонде отметили необходимость принятия резолюции ООН, которая исключит распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты. В «Круге добра» считают, что документ полностью соответствовал бы целям тысячелетия, принятым всемирной организацией.

Председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко несколько раз сообщал, что в условиях внешних ограничений усложнились процедуры доставки лекарственных препаратов. По словам Ткаченко, по некоторым препаратам наблюдаются задержки до двух месяцев. При этом, по его словам, крупные поставщики сохранили объем поставок и уровень цены.

В июне президент Владимир Путин поручил упростить фонду «Круг добра» ввоз препаратов и медизделий. Также организации предоставят возможность формировать резерв ряда лекарств для незамедлительного обеспечения пациентов.

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» финансируется за счет повышенного налога на доходы.