Зарегистрироваться

Санкции

«Круг добра» сообщил о проблемах с поставками лекарств из-за антироссийских санкций

12.09.2022
09:50
Ринат Васбеев

Фонд «Круг добра» сообщил о проблемах при закупке лекарств. Как рассказали в фонде, из-за санкций поставки некоторых лекарств задерживаются, что угрожает непрерывному обеспечению детей лекарствами. В фонде считают необходимым принять резолюцию ООН, которая выведет препараты из-под санкций.

Фонд «Круг добра» сообщил о рисках для стабильного обеспечения пациентов лекарствами и непрерывности терапии из-за увеличения сроков поставок на фоне антироссийских санкций. Так, например, производитель лекарственного препарата для тяжелобольных детей, не имеющего аналогов, подтвердил контрактные обязательства, но при условии, что «поставленный лекарственный препарат не должен быть использован на территории страны, находящейся под санкциями», — заявили ТАСС в пресс-службе фонда.

«Мы по-прежнему находим решения по поставке препаратов. Но санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, заставило поставщиков фармацевтической продукции серьезно пересмотреть схему оплаты, логистику поставок. В результате увеличились и сроки поставок, это серьезный риск для стабильного обеспечения <...> непрерывности терапии», — отметили в пресс-службе фонда.

В фонде отметили необходимость принятия резолюции ООН, которая исключит распространение санкций на медицинские препараты, технологии и продукты. В «Круге добра» считают, что документ полностью соответствовал бы целям тысячелетия, принятым всемирной организацией.

Председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко несколько раз сообщал, что в условиях внешних ограничений усложнились процедуры доставки лекарственных препаратов. По словам Ткаченко, по некоторым препаратам наблюдаются задержки до двух месяцев. При этом, по его словам, крупные поставщики сохранили объем поставок и уровень цены. 

В июне президент Владимир Путин поручил упростить фонду «Круг добра» ввоз препаратов и медизделий. Также организации предоставят возможность формировать резерв ряда лекарств для незамедлительного обеспечения пациентов.  

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» финансируется за счет повышенного налога на доходы.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
08.09.2022

Как правительство помогает производителям

Актуальные меры поддержки для фармотрасли
Производство
06.09.2022

Российским предприятиям поручили создать аналоги 189 зарубежных лекарств от редких заболеваний

Список подготовили Минздрав и Минпромторг
Регуляторика
02.09.2022

Производитель медицинского кислорода Air Liquide объявил об уходе из России

Французская компания прекратила деятельность в стране с 1 сентября
Регуляторика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.