«Ксарелто» стал рецептурным препаратом года в конкурсе «Платиновая унция»

Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») снова стал препарат «Ксарелто» (Bayer).
Другие рецептурные препараты, ставшие финалистами:
«Ксарелто», «Конкор», «Мексидол» и «Эликвис» боролись за победу и в прошлом году. И «Ксарелто» одерживает победу уже несколько лет подряд.
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
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