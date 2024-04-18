XXIV Всероссийский открытый конкурс профессионалов «Платиновая унция»

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Назван победитель подноминации «Маркетинговый проект» конкурса «Платиновая унция»

18.04.2024
18:06
Дина Коблова
Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Повышение уровня осведомленности врачей непрофильных специальностей о необходимости профилактики и методах лечения НПВП-гастропатий»
(ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).

В шорт-лист также вошли:

  • «Гастрозабота» (ООО «Биннофарм Групп»);
  • «Кальций важен всем» (ГК «Нижфарм»);
  • Проект по выводу на рынок гормональных линеек российских препаратов «ДляЖенс» и «ПланиЖенс» (ГК «Фармасинтез»);
  • «Экспертная эндокринология». Информационный проект для врачей-эндокринологов России (ГК «Нижфарм»).

Подноминация «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» впервые включена в повестку конкурса.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

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