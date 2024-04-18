Назван победитель подноминации «Маркетинговый проект» конкурса «Платиновая унция»

В подноминации «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Повышение уровня осведомленности врачей непрофильных специальностей о необходимости профилактики и методах лечения НПВП-гастропатий»
(ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»).
В шорт-лист также вошли:
Подноминация «Маркетинговый проект / Проект по продвижению» впервые включена в повестку конкурса.
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
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