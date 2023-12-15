Олег Фельдман: историю рынка пишут не только компании, но и личности

Номинация «Менеджер года» возвращена оргкомитетом в конкурсную повестку. Последний раз значимые персоны отрасли награждались «Платиновой унцией» более десяти лет назад.

Об актуальности номинации на современном этапе развития рынка и премии рассказал представитель оргкомитета «Платиновой унции», содиректор направления Healthcare компании Ipsos в России Олег Фельдман: «Конкурс «Платиновая унция» проводится уже достаточно давно. И несмотря на то, что в нем реализованы и утверждены различные стандарты (в самом хорошем смысле этого слова) — от списка номинаций до церемонии вручения премий, конкурс продолжает оставаться живой системой, всегда старающейся реагировать на реалии окружающего мира».

В силу этого подхода оргкомитет решил вернуть номинацию «Менеджер года». По итогам 2023 года награда будет присуждена в двух ее подноминациях:

менеджер высшего звена (топ-менеджеры, руководители компаний);

функциональный менеджер (медицинский директор, директор по маркетингу, коммерческий директор, исполнительный директор, директор по персоналу и т.д.).

«Вполне ясны причины включения номинации «Менеджер года» в повестку премии на новом этапе, — говорит Фельдман. — Главным образом это то, что за привычными номинациями «Компания», «Препарат», «Аптечная сеть» всегда в той или иной степени скрываются люди, которые олицетворяют все признанные достижения на корпоративном уровне, являются их «движками». Мы решили усилить человеческий фактор, полностью его персонализировав, поскольку именно личности двигают компании вперед к новым достижениям, новым продуктам и новым возможностям».

Номинация, по словам представителя оргкомитета, предполагает самостоятельную оценку экспертами тех, кого они посчитают нужным отметить в заполняемой анкете. На основании собранных данных сформируется шорт-лист, который и будет предложен к окончательному голосованию на втором этапе конкурса.

«Исходных критериев мы не задавали, поскольку считаем, что эксперты сумеют решить этот вопрос на основе своих знаний, интуиции и практического опыта, — сообщил он. — Что касается объективности выбора, то сама процедура голосования не отличается от процедур голосования по другим номинациям, никакой «накрутки» здесь быть не может, поскольку внутренняя автоматизированная система подсчета контролирует заполнение каждой индивидуальной анкеты строго одним экспертом, а за всем этим наблюдает аудитор с признанной репутацией».

Номинация «Менеджер года» — хорошая возможность оценить, как личный бренд соотносится с брендом компании, и отследить обратную корреляцию, уверен Фельдман.

«Я искренне верю в то, что новая идея позволит в новом ракурсе взглянуть на наш рынок, чью историю пишут не только компании, но и личности. И мы должны узнать лучших из них», — резюмировал он.



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