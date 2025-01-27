Организаторы «Платинового марафона» представили его участников

Проект предоставляет возможность участникам рассказать о преимуществах компании, успехах и достижениях не только членам экспертного совета, но и всему фармсообществу.



Как отметили организаторы, рубрика «Платиновый марафон» быстро набрала популярность. Только за первые несколько дней после открытия ее посетили более 1500 пользователей.

Участниками «Платинового марафона» уже стали:

«Альфасигма-Рус»,

Servier,

«Промомед ДМ»,

ФК «Гранд Капитал»,

Boiron,

«АйконМед»,

«Сотекс»,

«Нижфарм»,

«Акрихин»,

«Биннофарм Групп»,

AstraZeneca pharmaceuticals,

«Биокад»,

Astellas,

«Р-Фарм».

Прием заявок для участия в «Платиновом марафоне» завершится 31 января. Еще есть возможность принять участие и поделиться результатами работы вашей команды в 2024 году.