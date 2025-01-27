Организаторы «Платинового марафона» представили его участников

Проект предоставляет возможность участникам рассказать о преимуществах компании, успехах и достижениях не только членам экспертного совета, но и всему фармсообществу.
Как отметили организаторы, рубрика «Платиновый марафон» быстро набрала популярность. Только за первые несколько дней после открытия ее посетили более 1500 пользователей.
Участниками «Платинового марафона» уже стали:
Прием заявок для участия в «Платиновом марафоне» завершится 31 января. Еще есть возможность принять участие и поделиться результатами работы вашей команды в 2024 году.
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