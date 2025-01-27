XXV Всероссийский открытый конкурс профессионалов «Платиновая унция»

ГлавнаяНовости
Организаторы «Платинового марафона»...

Организаторы «Платинового марафона» представили его участников

27.01.2025
11:18
Организаторы Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» напоминают, что в рамках юбилейного сезона премии реализуется проект «Платиновый марафон».

Проект предоставляет возможность участникам рассказать о преимуществах компании, успехах и достижениях не только членам экспертного совета, но и всему фармсообществу.

Как отметили организаторы, рубрика «Платиновый марафон» быстро набрала популярность. Только за первые несколько дней после открытия ее посетили более 1500 пользователей.

Участниками «Платинового марафона» уже стали:

  • «Альфасигма-Рус»,
  • Servier,
  • «Промомед ДМ»,
  • ФК «Гранд Капитал»,
  • Boiron,
  • «АйконМед»,
  • «Сотекс»,
  • «Нижфарм»,
  • «Акрихин»,
  • «Биннофарм Групп»,
  • AstraZeneca pharmaceuticals,
  • «Биокад»,
  • Astellas,
  • «Р-Фарм».

Прием заявок для участия в «Платиновом марафоне» завершится 31 января. Еще есть возможность принять участие и поделиться результатами работы вашей команды в 2024 году.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.