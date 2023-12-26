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Оргкомитет «Платиновой унции»...

Оргкомитет «Платиновой унции» поздравляет с наступающим 2024 годом!

26.12.2023
11:46
Уважаемые коллеги! Оргкомитет «Платиновой унции» поздравляет всех с наступающим 2024 годом!

Несмотря на вызовы, с которыми фармацевтическая отрасль сталкивалась в 2023 году, она продолжает развиваться и двигаться вперед. Искренне верится, что наступающий год Дракона позволит сохранить позитивную динамику.

В традициях и культурах народов мира образ дракона интерпретируется по-разному. Чаще всего он ассоциируется с силой, в том числе и духовной, мудростью, защитой, долголетием, а также удачей и благополучием.

Похожие ассоциации рождает и фармацевтическая отрасль. Как и дракон, она огромна и сложна, ее мудрость отражается в сложных процессах разработки лекарств, инновациях, исследованиях, высокотехнологичных производствах. Защита и долголетие — в обеспечении доступности лекарственных средств, помогающих в лечении болезней и улучшении качества жизни.

Пусть год Дракона принесет новые возможности, удачу и процветание, а каждый его день будет наполнен энергией, эффективными решениями и вдохновением!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и радостных моментов в кругу близких!

С наилучшими пожеланиями, оргкомитет премии «Платиновая унция»

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