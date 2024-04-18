XXIV Всероссийский открытый конкурс профессионалов «Платиновая унция»

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«Пемброриа» отмечен «Платиновой...

«Пемброриа» отмечен «Платиновой унцией» в номинации «Лонч года» в государственном секторе

18.04.2024
17:34
Дина Коблова
Стал известен победитель в номинации «Лонч года» подноминации «Государственный сектор» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Победителем в номинации «Лонч года. Государственный сектор» стал препарат «Пемброриа» компании «Биокад».

На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор» претендовали также:

  • «Пнемотекс» («Нанолек»);
  • «Полиоваксин» («Нанолек»);
  • «Энхерту» (AstraZeneca);
  • «Яситара» («Фармасинтез»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

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