«Пемброриа» отмечен «Платиновой унцией» в номинации «Лонч года» в государственном секторе

18.04.2024
Победителем в номинации «Лонч года. Государственный сектор» стал препарат «Пемброриа» компании «Биокад».
На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор» претендовали также:
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
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