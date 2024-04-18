«Пемброриа» отмечен «Платиновой унцией» в номинации «Лонч года» в государственном секторе

Победителем в номинации «Лонч года. Государственный сектор» стал препарат «Пемброриа» компании «Биокад».

На победу в номинации «Лонч года. Государственный сектор» претендовали также:

«Пнемотекс» («Нанолек»);

«Полиоваксин» («Нанолек»);

«Энхерту» (AstraZeneca);

«Яситара» («Фармасинтез»).

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.