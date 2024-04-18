«Пемброриа» стал препаратом года в госсекторе конкурса «Платиновая унция»

В подноминации «Препарат года. Государственный сектор» (номинация «Динамика года») победителем стал препарат «Пемброриа» компании «Биокад».

Другие финалисты подноминации:

«Золгенсма» (Novartis);

«Спинраза» (Biogen);

«Форсига» (AstraZeneca);

«Эврисди» (Roche).

В прошлом году победителем стал препарат «Оркамби», основным поставщиком которого являлась компания «Санофи».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В его экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.