Проект «Биннофарм Групп» отмечен призом «Платиновой Унции»

18.04.2024
В подноминации «Бизнес-проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект: «Создание одного из крупнейших в России центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза (R&D центра)» (ООО «Биннофарм Групп»).
В шорт-лист подноминации «Бизнес-проект» также вошли:
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
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