«Протек» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»

18.04.2024
В номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Протек».
В числе номинантов за эту награду также боролись:
Шорт-лист номинации «Дистрибьютор лекарственных средств», которая входит в категорию «Компания года», остается неизменным на протяжении четырех лет. Два года подряд победу в дистрибьюторском секторе одерживала компания «Пульс».
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