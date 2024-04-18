«Протек» стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»

В номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Протек».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Гранд Капитал»;

«Катрен»;

«Пульс»;

«Р-Фарм».

Шорт-лист номинации «Дистрибьютор лекарственных средств», которая входит в категорию «Компания года», остается неизменным на протяжении четырех лет. Два года подряд победу в дистрибьюторском секторе одерживала компания «Пульс».