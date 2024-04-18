Рустем Муратов стал лучшим менеджером высшего звена в конкурсе «Платиновая унция»

Оргкомитет «Платиновой унции» впервые за много лет отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.
Победителем в подноминации «Менеджер высшего звена» номинации «Менеджер года» стал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.
Другие претенденты на победу:
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
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