Рустем Муратов стал лучшим менеджером высшего звена в конкурсе «Платиновая унция»

Оргкомитет «Платиновой унции» впервые за много лет отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.

Победителем в подноминации «Менеджер высшего звена» номинации «Менеджер года» стал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Другие претенденты на победу:

Александр Кузин , генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»;

, генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»; Дмитрий Погребинский , генеральный директор «ЦВ Протек»;

, генеральный директор «ЦВ Протек»; Петр Родионов , генеральный директор ГК «Герофарм»;

, генеральный директор ГК «Герофарм»; Александр Филиппов, генеральный директор «Ригла».

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.