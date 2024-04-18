«Синусэфрин» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года» в коммерческом секторе

Победителем в номинации «Лонч года. Коммерческий сектор» стал препарат «Синусэфрин» компании «Валента Фарм».

На победу также претендовали:

«Аллергофри» («Панбио Фарм»);

«Лорангин» («Профит-Фарм»);

«Лоротрицин» («Биннофарм Групп»);

«Табакетте» («Северная звезда»).

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.