Юлия Нечаева стала лучшим функциональным менеджером в конкурсе «Платиновая унция»

Оргкомитет «Платиновой унции» впервые за много лет отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.

Лучшим функциональным менеджером в номинации «Менеджер года» названа директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.

Другие претенденты на победу:

Игорь Бахметьев , вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»;

Александр Быков , директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»;

Вилена Галкина , руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм»;

Екатерина Славгородская , директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»;

Алексей Торгов , заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям АО «Биокад».

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.