XXIV Всероссийский открытый конкурс профессионалов «Платиновая унция»

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Юлия Нечаева стала лучшим функциональным менеджером в конкурсе «Платиновая унция»

18.04.2024
18:35
Дина Коблова
Стал известен победитель в номинации «Менеджер года» подноминации «Функциональный менеджер» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Оргкомитет «Платиновой унции» впервые за много лет отметил не только компании, проекты и препараты, но и персон.

Лучшим функциональным менеджером в номинации «Менеджер года» названа директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева.

Другие претенденты на победу:

  • Игорь Бахметьев, вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»;
  • Александр Быков, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»;
  • Вилена Галкина, руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм»;
  • Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»;
  • Алексей Торгов, заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям АО «Биокад».

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные В2В издания отрасли, руководители фармацевтических компаний. При этом правилами установлено, что топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

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