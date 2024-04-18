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В номинации «Сделка...

В номинации «Сделка года» в конкурсе «Платиновая унция» оказались два победителя

18.04.2024
18:20
Дина Коблова
Стали известны победители в номинации «Сделка года» XXIV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

Равное количество голосов набрали «Валента Фарм», выкупившая права на препарат «Регидрон» у Orion Pharma, и ГК «Протек» со сделкой по приобретению завода по производству субстанций «Бион».

На победу в этой номинации также претендовали:

  • ГК «Протек», купившая долю в инвесткомпании «Активного компонента»;
  • «Аптечная сеть 36,6» — сделка по приобретению аптек «Лекоптторг» и «Родник здоровья»: 170 точек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

О возвращении номинации «Сделка года» в конкурсную повестку стало известно на втором заседании оргкомитета премии. Годом ранее награда в этой номинации не присуждалась.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

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