В список потенциально дефектурных лекарств вошли 86 препаратов

Список препаратов, которые находятся в дефектуре или в отношении которых есть риск ее возникновения, включает 86 препаратов.
Межведомственная комиссия, созданная Министерством здравоохранения для определения дефицита препаратов или риска его возникновения в 2022—2023 годах, включила в список таких препаратов 86 позиций (85 МНН, один из них в разных формах). Соответствующий перечень препаратов, в отношении которых распространяются положения постановлений Правительства Российской Федерации № 593 от 05.04.2022 и № 440 от 23.03.2022, опубликован в закрытой части Государственного реестра лекарственных средств. «ФВ» ознакомился с документом.
В пресс-службе Минздрава еще раз указали, что «в перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».
Из 86 препаратов в отношении 36 комиссия выдала заключение о возможности ускоренной регистрации лекарств в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 593 от 05.04.2022.
В регдосье 72 МНН, согласно решению комиссии, возможно внесение изменений по сокращенной процедуре (ПП № 440 от 23.03.2022).
В отношении десяти лекарств из списка могут быть выданы разрешения на обращение серии (партии) препарата на территории России в иностранной упаковке (ПП № 593).
Выдача разрешения на временное обращение серии (партии) незарегистрированного в России препарата, в соответствии с ПП № 593, возможна в отношении семи препаратов.
Заключение о возможности внесения изменений в документы регдосье на фармацевтическую субстанцию, произведенную для реализации по особой процедуре, комиссия не выдала ни для одного препарата.
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UPD: После публикации «ФВ» появился обновленный список препаратов. Он включил в себя 97 позиций — 88 МНН с разными дозировками или формами. Всего в список добавили 3 новых МНН (дозировки и формы по некоторым МНН в списке выделили в отдельные позиции). В итоге количество выданных разрешений составляет:
- для возможности ускоренной регистрации — 44 разрешения
- для внесения изменений по сокращенной процедуре — 80 разрешений
- для обращения серии (партии) препарата на территории России в иностранной упаковке — 11 разрешений
- на временное обращение серии (партии) незарегистрированного в России препарата — 7 разрешений.
Список препаратов, которые вошли в перечень потенциально дефектурных лекарств по решению межведомственной комиссии Минздрава
- Ниволумаб
- Леводопа + [Бенсеразид]
- Дулаглутид
- Иммуноглобулин человека нормальный (раствор для инфузий, 100 мг/мл)
- Иммуноглобулин человека нормальный (раствор для инфузий, 50 мг/мл)
- Иммуноглобулин человека нормальный (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл)
- Пембролизумаб
- Сапроптерин
- Мелфалан
- Цисплатин
- Альбумин человека
- Иммуноглобулин человека против гепатита В
- Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная]
- Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид
- Никотиноил гамма-аминомасляная кислота
- Карглумовая кислота
- Аспарагиназа
- Карбамазепин
- Витамин Е + Ретинол
- Ретинол
- Витамин Е
- Нефопам (раствор для инфузий и внутримышечного введения
- Нефопам (таблетки, покрытые пленочной оболочкой)
- Ибупрофен
- Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат (капли для приема внутрь)
- Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы экстракт + Этилбромизовалерианат (таблетки)
- Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат
- Дифенгидрамин + Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат
- Амоксициллин + [Клавулановая кислота] (таблетки, покрытые пленочной оболочкой)
- Амоксициллин + [Клавулановая кислота] (таблетки диспергируемые)
- Амоксициллин
- Митомицин
- Гексэтидин
- Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды
- Налоксон + Оксикодон
- Бетаметазон
- Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови человека
- Иммуноглобулин противостолбнячный из сыворотки крови человека
- Оксибутинин
- Динутуксимаб бета
- Пэгаспаргаза
- Натрия оксибутират
- Бактериофаг бактерий клебсиелл пневмонии, однокомпонентный
- Бактериофаг коли
- Бактериофаг протейный
- Бактериофаг синегнойной палочки
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 2)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 3)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 4)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 17)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 18)
- Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 19)
- Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка
- Трастузумаб дерукстекан
- Фампридин
- Адамантилбромфениламин
- Активированный уголь
- Водорода пероксид
- Метамизол натрия
- Ацетилсалициловая кислота
- Дифенгидрамин (раствор для инъекций)
- Дифенгидрамин (таблетки)
- Доксициклин
- Йод + [Калия йодид + Этанол]
- Каптоприл
- Кофеин-бензоат натрия (таблетки)
- Кофеин-бензоат натрия (раствор для инъекций)
- Лоперамид
- Лидокаин
- Ондансетрон (раствор для внутривенного и внутримышечного введения)
- Ондансетрон (таблетки)
- Натрия тиосульфат
- Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия хлорид + Натрия фумарат
- Тримеперидин (раствор для инъекций, 20 мг/мл)
- Тримеперидин (раствор для инъекций, 10 мг/мл)
- Нитроглицерин
- Парацетамол
- Преднизолон
- Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин
- Диазепам
- Сульфацетамид
- Термопсиса ланцетного трава + [Натрия гидрокарбонат]
- Димеркаптопропан-сульфонат натрия
- Атропин
- Аминометилбензойная кислота
- Гидроксиэтилкрахмал
- Прокаин
- Декстроза
- Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA]
- Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка
- Фентанил (раствор для внутривенного и внутримышечного введения)
- Фентанил (пластырь трансдермальный)
- Интести-бактериофаг
- Неостигмина метилсульфат
- Цетрореликс
- Тиотепа
- Пропилтиоурацил
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