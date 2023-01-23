В список потенциально дефектурных лекарств вошли 86 препаратов

Межведомственная комиссия, созданная Министерством здравоохранения для определения дефицита препаратов или риска его возникновения в 2022—2023 годах, включила в список таких препаратов 86 позиций (85 МНН, один из них в разных формах). Соответствующий перечень препаратов, в отношении которых распространяются положения постановлений Правительства Российской Федерации № 593 от 05.04.2022 и № 440 от 23.03.2022, опубликован в закрытой части Государственного реестра лекарственных средств. «ФВ» ознакомился с документом.

В пресс-службе Минздрава еще раз указали, что «в перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».

Из 86 препаратов в отношении 36 комиссия выдала заключение о возможности ускоренной регистрации лекарств в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 593 от 05.04.2022.

В регдосье 72 МНН, согласно решению комиссии, возможно внесение изменений по сокращенной процедуре (ПП № 440 от 23.03.2022).

В отношении десяти лекарств из списка могут быть выданы разрешения на обращение серии (партии) препарата на территории России в иностранной упаковке (ПП № 593).

Выдача разрешения на временное обращение серии (партии) незарегистрированного в России препарата, в соответствии с ПП № 593, возможна в отношении семи препаратов.

Заключение о возможности внесения изменений в документы регдосье на фармацевтическую субстанцию, произведенную для реализации по особой процедуре, комиссия не выдала ни для одного препарата.

UPD: После публикации «ФВ» появился обновленный список препаратов. Он включил в себя 97 позиций — 88 МНН с разными дозировками или формами. Всего в список добавили 3 новых МНН (дозировки и формы по некоторым МНН в списке выделили в отдельные позиции). В итоге количество выданных разрешений составляет: для возможности ускоренной регистрации — 44 разрешения

для внесения изменений по сокращенной процедуре — 80 разрешений

для обращения серии (партии) препарата на территории России в иностранной упаковке — 11 разрешений

на временное обращение серии (партии) незарегистрированного в России препарата — 7 разрешений.

Список препаратов, которые вошли в перечень потенциально дефектурных лекарств по решению межведомственной комиссии Минздрава