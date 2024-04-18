«Здоров.ру» стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»

В подноминации «Региональная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» снова победу одержала АС «Здоров.ру» (Москва).

Другие финалисты подноминации «Региональная аптечная сеть»:

«Антей» (Вологда);

«Губернские аптеки» (Красноярск);

«Монастырев.рф» (Владивосток);

«Невис» (Санкт-Петербург).

«Здоров.ру», «Монастырев.рф» и «Невис» вошли в номинацию второй год подряд. Победитель прошлого года — АС «Здоров.ру».

Федеральные и региональные аптечные сети второй год номинировались в разных подноминациях. Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и региональных АС.