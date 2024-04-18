«Здоров.ру» стала региональной аптечной сетью года в конкурсе «Платиновая унция»

В подноминации «Региональная аптечная сеть» номинации «Аптечная сеть года» снова победу одержала АС «Здоров.ру» (Москва).
Другие финалисты подноминации «Региональная аптечная сеть»:
«Здоров.ру», «Монастырев.рф» и «Невис» вошли в номинацию второй год подряд. Победитель прошлого года — АС «Здоров.ру».
Федеральные и региональные аптечные сети второй год номинировались в разных подноминациях. Новые подноминации позволили объективно оценить не только деятельность крупных компаний федерального значения, но и региональных АС.
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