Мáркéтинг «Клинические исследования как маркетинговый инструмент»

19.03.2024
|Эксперты выпуска
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Игорь Макаренко, к.м.н., руководитель медицинского департамента «Герофарм»
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Александр Солодовников, соучредитель и директор по управлению качеством компании «Статэндокс»
|Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видео- и аудиопроектов «Фармвестника»
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