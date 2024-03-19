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Мáркéтинг «Клинические исследования как маркетинговый инструмент»

19.03.2024
14:00
Поговорим о клинических исследованиях. В том числе о пострегистрационных. И попробуем разобраться, причем тут маркетинг.
Мáркéтинг «Клинические исследования как маркетинговый инструмент»
Длительность: 46:41
Эксперты выпуска
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Игорь Макаренко, к.м.н., руководитель медицинского департамента «Герофарм»
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Александр Солодовников, соучредитель и директор по управлению качеством компании «Статэндокс»
Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видео- и аудиопроектов «Фармвестника»

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