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Мáркéтинг «Конференции в фарме: что происходит на стыке эпох?»

26.04.2024
17:21
В то время как на рынке идет активное перераспределение маркетинговых бюджетов, у организаторов бизнесовых и медицинских конференций появляются новые перспективы.
Мáркéтинг «Конференции в фарме: что происходит на стыке эпох?»
Длительность: 53:33

Вероятно, наступило время пересмотреть подходы к некогда очень популярным, но уже, кажется, надоевшим мероприятиям для фармацевтического бизнеса. Действительно ли это так, мы обсудили в новом выпуске с организаторами двух отраслевых конференций.

Эксперты выпуска
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Ольга Горяинова, генеральный директор компании «Бионика Медиа Инновации»
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Гарик Тадевосян, генеральный директор компании «Зеленый крест»
Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видео- и аудиопроектов «Фармвестника»

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