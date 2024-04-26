Мáркéтинг «Конференции в фарме: что происходит на стыке эпох?»

В то время как на рынке идет активное перераспределение маркетинговых бюджетов, у организаторов бизнесовых и медицинских конференций появляются новые перспективы.

Вероятно, наступило время пересмотреть подходы к некогда очень популярным, но уже, кажется, надоевшим мероприятиям для фармацевтического бизнеса. Действительно ли это так, мы обсудили в новом выпуске с организаторами двух отраслевых конференций.

Эксперты выпуска Ольга Горяинова, генеральный директор компании «Бионика Медиа Инновации» Гарик Тадевосян, генеральный директор компании «Зеленый крест»

Ведущие Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru Дарья Шадрина, руководитель видео- и аудиопроектов «Фармвестника»