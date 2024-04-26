Мáркéтинг «Конференции в фарме: что происходит на стыке эпох?»

Вероятно, наступило время пересмотреть подходы к некогда очень популярным, но уже, кажется, надоевшим мероприятиям для фармацевтического бизнеса. Действительно ли это так, мы обсудили в новом выпуске с организаторами двух отраслевых конференций.
|Эксперты выпуска
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Ольга Горяинова, генеральный директор компании «Бионика Медиа Инновации»
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Гарик Тадевосян, генеральный директор компании «Зеленый крест»
|Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видео- и аудиопроектов «Фармвестника»
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