Мáркéтинг «Маркетплейсы - зло или благо?»
|Эксперты выпуска
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Тата Саркисян, бизнес-партнер индустрии «Фарма», Яндекс
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Дмитрий Хорунжий, директор по маркетингу, СБЕР ЕАПТЕКА
|Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видеопроектов объединенной редакции изданий «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь»
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