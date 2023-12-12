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Мáркéтинг «Маркетплейсы -...

Мáркéтинг «Маркетплейсы - зло или благо?»

12.12.2023
11:47
Аптечный рынок теряет миллиарды из-за перетекания товара в другие каналы, утверждают представители фармрозницы. Есть риск в будущем остаться только с рецептурой, наценка на которую минимальна, и превратиться в ПВЗ. Опасения понятны: рынок консервативен и относится ко многим нововведениям очень болезненно. Но так ли все страшно? Лекарства онлайн: зло или благо? Попробуем сегодня найти ответ и на этот вопрос.
Мáркéтинг «Маркетплейсы - зло или благо?»
Длительность: 41:29
Эксперты выпуска
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Тата Саркисян, бизнес-партнер индустрии «Фарма», Яндекс
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Дмитрий Хорунжий, директор по маркетингу, СБЕР ЕАПТЕКА
Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видеопроектов объединенной редакции изданий «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь»

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