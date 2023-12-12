Аптечный рынок теряет миллиарды из-за перетекания товара в другие каналы, утверждают представители фармрозницы. Есть риск в будущем остаться только с рецептурой, наценка на которую минимальна, и превратиться в ПВЗ. Опасения понятны: рынок консервативен и относится ко многим нововведениям очень болезненно. Но так ли все страшно? Лекарства онлайн: зло или благо? Попробуем сегодня найти ответ и на этот вопрос.

Прослушать подкаст Мáркéтинг «Маркетплейсы - зло или благо?» Длительность: 41:29