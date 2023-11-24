Фармацевтической отрасли нередко приписывают социальные функции. Помимо бизнес-задач этому сегменту бизнеса прямо или косвенно приходится нести ответственность за здоровье целой нации. Фармкомпании активно ведут просветительскую работу, в том числе с помощью социальных проектов. О том, как правильно подойти к решению таких задач с пользой и для производителя, и для пациента, мы сегодня и поговорим.

Прослушать подкаст Мáркéтинг «Социальные кампании в фарме: до этого нужно дозреть» Длительность: 65:52