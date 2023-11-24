Мáркéтинг «Социальные кампании в фарме: до этого нужно дозреть»
Фармацевтической отрасли нередко приписывают социальные функции. Помимо бизнес-задач этому сегменту бизнеса прямо или косвенно приходится нести ответственность за здоровье целой нации. Фармкомпании активно ведут просветительскую работу, в том числе с помощью социальных проектов. О том, как правильно подойти к решению таких задач с пользой и для производителя, и для пациента, мы сегодня и поговорим.
|Эксперты выпуска
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Анна Похитонова, руководитель отдела по связям с общественностью компании «Гедеон Рихтер» в России
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Алена Азоева, креативный директор агентства «Happy Team»
|Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видеопроектов объединенной редакции изданий «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь»
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