Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Мáркéтинг «Социальные кампании...

Мáркéтинг «Социальные кампании в фарме: до этого нужно дозреть»

24.11.2023
23:55
Фармацевтической отрасли нередко приписывают социальные функции. Помимо бизнес-задач этому сегменту бизнеса прямо или косвенно приходится нести ответственность за здоровье целой нации. Фармкомпании активно ведут просветительскую работу, в том числе с помощью социальных проектов. О том, как правильно подойти к решению таких задач с пользой и для производителя, и для пациента, мы сегодня и поговорим.
Мáркéтинг «Социальные кампании в фарме: до этого нужно дозреть»
Длительность: 65:52

Фармацевтической отрасли нередко приписывают социальные функции. Помимо бизнес-задач этому сегменту бизнеса прямо или косвенно приходится нести ответственность за здоровье целой нации. Фармкомпании активно ведут просветительскую работу, в том числе с помощью социальных проектов. О том, как правильно подойти к решению таких задач с пользой и для производителя, и для пациента, мы сегодня и поговорим.

Эксперты выпуска
ellipse_34_(18).png (29 KB)

Анна Похитонова, руководитель отдела по связям с общественностью компании «Гедеон Рихтер» в России
ellipse_34_(19).png (41 KB)

Алена Азоева, креативный директор агентства «Happy Team»
Ведущие
ellipse_34_(27).png (32 KB)

Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
ellipse_34_(26).png (28 KB)

Дарья Шадрина, руководитель видеопроектов объединенной редакции изданий «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь»

Подписывайтесь на наши подкасты и слушайте на удобной для вас платформе: «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте».

Вы не можете оставлять реакции
Пожалуйста, авторизуйтесь

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.