Серия подкастов «Люди в фарме» посвящена 30-летнему юбилею, как это принято говорить, главного рупора фармотрасли, газеты «Фармацевтический вестник», и истории становления фармацевтического бизнеса в России.

Прослушать подкаст Подкаст «Люди в фарме» с Ольгой Глазковой Длительность: 42:27