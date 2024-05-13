Подкаст «Люди в фарме» с Ольгой Глазковой
О своей истории в отрасли нам рассказала генеральный директор компании «Альфасигма Рус» Ольга Глазкова.
|Гость выпуска
|Ольга Глазкова, генеральный директор компании «Альфасигма Рус»
|Ведущие
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Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru
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Дарья Шадрина, руководитель видеопроектов изданий «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь»
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