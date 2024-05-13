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Подкаст «Люди в...

Подкаст «Люди в фарме» с Ольгой Глазковой

13.05.2024
14:51
Серия подкастов «Люди в фарме» посвящена 30-летнему юбилею, как это принято говорить, главного рупора фармотрасли, газеты «Фармацевтический вестник», и истории становления фармацевтического бизнеса в России.
Подкаст «Люди в фарме» с Ольгой Глазковой
Длительность: 42:27

О своей истории в отрасли нам рассказала генеральный директор компании «Альфасигма Рус» Ольга Глазкова.

Гость выпуска
Ольга Глазкова, генеральный директор компании «Альфасигма Рус»
Ведущие

Юлия Гусамова, директор по маркетингу порталов pharmvestnik.ru и medvestnik.ru

Дарья Шадрина, руководитель видеопроектов изданий «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь»

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