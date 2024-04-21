XXIV Всероссийский открытый конкурс профессионалов «Платиновая унция»

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XXIV Церемония награждения...

XXIV Церемония награждения победителей конкурса «Платиновая унция»

21.04.2024
20:00

18 апреля в Москве состоялась церемония награждения победителей всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

0:00 Интро, группа Jukebox Trio

3:15 Открытие церемонии награждения

8:55 Номинация «Динамика года». Подноминация «Препарат. Продажи в розничный сектор»

12:48 Номинация «Динамика года». Подноминация «Препарат. Государственный сектор»

18:28 Номинация «Динамика года». Подноминация «Компания. Поставки в коммерческий сектор»

19:41 Номинация «Динамика года». Подноминация «Компания. Поставки в государственный сектор»

23:25 Номинация «Лонч года». Подноминация «Государственный сектор»

27:50 Номинация «Лонч года». Подноминация «Коммерческий сектор»

32:25 Номинация «Проект года». Подноминация «Бизнес-проект»

37:35 Музыкальная пауза группа Jukebox Trio

42:23 Спонсор Добрых дел и Фонд «Понсолнух»

47:04 Номинация «Проект года». Подноминация «Социальный проект»

50:01 Номинация «Проект года». Подноминация «Digital-проект»

54:40 Номинация «Проект года». Подноминация «Маркетинговый проект / проект по продвижению»

1:00:07 Номинация «Препарат года». Подноминация «Рецептурный препарат»

1:04:54 Номинация «Препарат года». Подноминация «Безрецептурный препарат»

1:09:06 Номинация «Сделка года»

1:16:27 Музыкальная пауза группа Jukebox Trio

1:21:40 Номинация «Менеджер года». Подноминация «Функциональный менеджер»

1:27:33 Номинация «Менеджер года». Подноминация «Менеджер высшего звена»

1:32:13 Номинация «Аптечная сеть года». Подноминация «Региональная аптечная сеть»

1:37:07 Номинация «Аптечная сеть года». Подноминация «Федеральная аптечная сеть»

1:41:52 Номинация «Компания года». Подноминация «E-commerce»

1:47:50 Номинация «Компания года». Подноминация «Дистрибьютор ЛС»

1:52:12 Номинация «Компания года». Подноминация «Производитель ЛС. Нишевые и специализированные производители ЛС»

1:55:57 Номинация «Компания года». Подноминация «Производитель ЛС. Крупнейшие производители ЛС»

2:01:45 Финал церемонии награждения

2:04:25 Концерт группы Jukebox Trio

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