XXIV Церемония награждения победителей конкурса «Платиновая унция»

18 апреля в Москве состоялась церемония награждения победителей всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
0:00 Интро, группа Jukebox Trio
3:15 Открытие церемонии награждения
8:55 Номинация «Динамика года». Подноминация «Препарат. Продажи в розничный сектор»
12:48 Номинация «Динамика года». Подноминация «Препарат. Государственный сектор»
18:28 Номинация «Динамика года». Подноминация «Компания. Поставки в коммерческий сектор»
19:41 Номинация «Динамика года». Подноминация «Компания. Поставки в государственный сектор»
23:25 Номинация «Лонч года». Подноминация «Государственный сектор»
27:50 Номинация «Лонч года». Подноминация «Коммерческий сектор»
32:25 Номинация «Проект года». Подноминация «Бизнес-проект»
37:35 Музыкальная пауза группа Jukebox Trio
42:23 Спонсор Добрых дел и Фонд «Понсолнух»
47:04 Номинация «Проект года». Подноминация «Социальный проект»
50:01 Номинация «Проект года». Подноминация «Digital-проект»
54:40 Номинация «Проект года». Подноминация «Маркетинговый проект / проект по продвижению»
1:00:07 Номинация «Препарат года». Подноминация «Рецептурный препарат»
1:04:54 Номинация «Препарат года». Подноминация «Безрецептурный препарат»
1:09:06 Номинация «Сделка года»
1:16:27 Музыкальная пауза группа Jukebox Trio
1:21:40 Номинация «Менеджер года». Подноминация «Функциональный менеджер»
1:27:33 Номинация «Менеджер года». Подноминация «Менеджер высшего звена»
1:32:13 Номинация «Аптечная сеть года». Подноминация «Региональная аптечная сеть»
1:37:07 Номинация «Аптечная сеть года». Подноминация «Федеральная аптечная сеть»
1:41:52 Номинация «Компания года». Подноминация «E-commerce»
1:47:50 Номинация «Компания года». Подноминация «Дистрибьютор ЛС»
1:52:12 Номинация «Компания года». Подноминация «Производитель ЛС. Нишевые и специализированные производители ЛС»
1:55:57 Номинация «Компания года». Подноминация «Производитель ЛС. Крупнейшие производители ЛС»
2:01:45 Финал церемонии награждения
2:04:25 Концерт группы Jukebox Trio
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