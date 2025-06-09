Денис Вязников: инновации и технологии — это ключ к росту фармбизнеса

Влияние технологий на деятельность фармкомпаний

На фармацевтическом рынке наблюдается смещение фокуса потребителей в цифровые каналы. Количество скачиваний мобильных приложений увеличилось на 2,6% к 2023 году, число пользователей Telegram выросло почти на 10 млн человек, а объем ежемесячного контента — на 16,2%. Эти тренды поддерживаются цифровой трансформацией аптек и развитием маркетплейсов. Онлайн-продажи выросли на 55% (против 10% роста офлайн-продаж в 2024/2023 гг.), а рынок онлайн ритейл-медиа увеличился на 63,2% (общий на 52%).

В аптечных сетях появляются голосовые помощники с искусственным интеллектом, а аптечные сети активно развивают свои telegram-каналы.

Что касается врачей, которых часто называют консервативными, то 39% коммуникаций с ними уже происходит в digital, 40,2% врачей используют Telegram для получения профессиональной информации, а 45% получают ее через e-mail. Более того, 29% врачей используют ИИ в работе, а 45% готовы попробовать.

Таким образом, цифровая трансформация фармацевтического рынка уже идет полным ходом, и фармкомпании не могут ее игнорировать.

Сравнение внедрения технологий в общем рынке и фарме

Мы с помощью искусственного интеллекта попросили провести анализ появления технологических трендов, их промышленного внедрения на общем рынке, мировой фармой и фармкомпаниями в России. Год появления тренда был определен по первым кейсам внедрения. Годы промышленного внедрения рассчитаны на основе данных McKinsey, EY, IQVIA и других аналитических компаний и показывают усредненный год, когда началось системное промышленное внедрение в отрасли. Степень влияния рассчитывалась на основании отчетов аналитических компаний (по данным из открытых источников) о росте эффективности продаж и маркетинговых стратегий в разрезе отраслей.

Таблица внедрения технологий:

Итоги анализа показывают, что внедрение технологий на фарме в среднем отстает от общего рынка на 3—5 лет, а в фармкомпаниях России — на 5—7 лет. При этом влияние технологий на маркетинг в фарме на 20—30% ниже, чем в других отраслях.

Причин такого отставания много. Это и долгие циклы принятия решений. Так, по данным Deloitte, 45% фармкомпаний тратят 30% рабочего времени сотрудников на согласование решений. И сложность с внедрением изменений и их трансляцией вниз. По данным McKinsey, 70% сотрудников в фарме не понимают, как их задачи связаны со стратегией компании. Но все это в первую очередь, на наш взгляд, связано с консерватизмом отрасли. Конечно, многие могут сказать, что мы работаем в самой зарегулированной отрасли, и будут правы. Но дело тут не только в жестком регулировании. Фарма «консервативно стабильна» — препараты имеют достаточную маржинальность, спрос есть всегда (люди болеют), старые методы работают (профессия медицинского представителя появилась в начале прошлого столетия).

Чем это грозит? Тут нам следует обратиться к научному подходу Клейтона Кристенсена (американский ученый, теоретик менеджмента, профессор делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса, предприниматель и бизнес-консультант), который он описал в своей книге «Дилемма инноватора. Как из-за новых технологий погибают сильные компании». Вот что писал о причинах человек, которого в 2011 году Forbes назвал «одним из самых влиятельных теоретиков бизнеса за последние 50 лет»:

Дилемма менеджера. Успешные менеджеры фокусируются на удовлетворении потребностей существующих клиентов. Однако, когда появляются новые технологии, они могут не соответствовать этим потребностям. Это создает дилемму: продолжать инвестировать в существующие продукты или рисковать, разрабатывая новые, которые могут казаться менее прибыльными в краткосрочной перспективе.

Ресурсная зависимость. Компании часто «заложники» своих успехов. Ресурсы, которые позволили достичь успеха в прошлом, могут стать препятствием для развития новых направлений.

Организационная культура. Культура компании, ориентированная на достижение краткосрочных целей и оптимизацию существующих процессов, может затруднять внедрение радикальных инноваций.

Немного адаптировав Клейтона Кристенсена, как нам кажется, проблема стратегического развития выглядит так:

Консерватизм в стабильном и тем более растущем состоянии, как мы видим, может оказаться губительным.

Приведем пример из нашей действительности. Для начала скажем, что на нашем рынке практически нет омниканального маркетинга. В «таблице внедрения технологий» стоит 2023 год, однако мы считаем, что это, скорее, улучшенные версии мультиканального подхода. В омниканальном маркетинге в центре находится клиент, а взаимодействие с ним происходит в разных каналах бесшовно и с учетом опыта коммуникации в любом другом канале. Т.е. если вы коммуницировали с врачом на сайте, то медицинский представитель должен знать о результатах этой коммуникации и выстраивать свою работу с учетом этого, и наоборот.

На примере успешных кейсов мы знаем, что омниканальная технология ведет к увеличению охвата, увеличению эффективности затрат на маркетинг и росту лояльности врачей. Проект компании Novartis «Омниканальная стратегия для препарата «Козентикс»:

Данные о просмотре врачами вебинаров, скачивании материалов с сайта или открытии email-рассылок фиксировались в CRM.

Медпредставители получали уведомления о таких действиях и использовали их для планирования визитов. Например, если врач интересовался клиническими данными по псориазу, во время встречи акцент делался на этой информации.

После визита врачам направлялись дополнительные материалы через мобильное приложение Novartis, связанные с темами обсуждения.

Результаты проекта:

Увеличение вовлеченности врачей на 30%

Рост продаж «Козентикс» до 3,9 млрд долл. в 2020 году.

Анализируя подобные кейсы, мы считаем, что это лишь начало омниканального подхода, особенно в период бурного роста новых каналов и цифровой трансформации самих специалистов. Однако даже в текущих кейсах видно, что для их эффективного внедрения нужно соблюсти сразу несколько важных условий:

Должна быть связь между каналами коммуникации. Нужна база специалистов, при этом мы должны понимать, как каждый врач представлен в каждом канале. Ошибка в ФИО или месте работы, всего в одной букве, может создать иллюзию, что это два разных человека. Для коммуникации в онлайн мы должны привлекать врачей в цифровые каналы, а значит, должны знать, через какие каналы каждый врач это сделает быстрее и эффективнее. Чтобы не повторяться и быть интересным врачу, мы должны накапливать информацию о его профессиональных интересах. Мы должны где-то хранить свою базу, верифицировать и через что-то коммуницировать. Значит, нам нужна IT-инфраструктура и соответствующие компетенции, а значит, инвестиции: деньги и время.

Очевидно, что, проанализировав и осознав весь путь, который нужно пройти, перед менеджментом встает дилемма — внедрять или оставить все как есть, при условии, что последнее как-то работает. И их понять можно. Вот почему на рынке так мало кейсов по настоящей омниканальности.

Для омниканальных коммуникаций эффективно использовать мастер-базы, это подтверждает мировая практика. Кейсы Novartis, Bayer и других показывают, что персонализация по каналам коммуникации ведет к росту вовлеченности на 20—50% и снижению затрат на «неэффективные» каналы на 25—40%.

Омниканальность открывает новые возможности для Data Driven-маркетинга и придиктивной аналитики, заставляет по-новому взглянуть на ИИ в коммуникациях (умные и персонализированные помощники). Можно с уверенностью сказать, что технологии взаимосвязаны между собой и драйвят друг друга, позволяя стратегическому маркетингу подниматься на новые высоты.