Церемония вручения наград XXIV конкурса «Платиновая унция» состоится 18 апреля
Один из старейших конкурсов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» давно заслужил славу «Фармацевтического Оскара». Церемония вручения наград ежегодно собирает на одной площадке ключевые фигуры и компании фармацевтической отрасли. Победители получают не только престижную отраслевую премию, но и видят признание коллег по индустрии. Это вдохновляет и помогает двигаться дальше.
Гости церемонии смогут не только поздравить победителей и насладиться захватывающим шоу и великолепными выступлениями артистов, но и принять участие в традиционных благотворительных активностях.
На протяжении нескольких лет «Платиновая унция» поддерживает фонд «Подсолнух», оказывающий помощь детям с диагнозом «первичный иммунодефицит».
В разные годы в рамках церемонии награждения победителей премии проходили благотворительные лотереи, аукционы и выставки в пользу подопечных фонда. Этот год не станет исключением. Благотворительные мероприятия являются важной частью конкурса. Они не только помогают поддержать нуждающихся, но и создают атмосферу солидарности и сопричастности и напоминают о том, что помогать — легко!
Церемония награждения победителей старейшего конкурса профессионалов «Платиновая унция» состоится 18 апреля и обещает быть великолепной и вдохновляющей, наполненной элегантностью и утонченностью.
Не упустите возможность стать частью этого вечера и насладиться атмосферой торжества и успеха.
Ждем вас на церемонии награждения XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Посетить церемонию награждения
Также предусмотрена онлайн-трансляция церемонии. Она будет доступна на странице конкурса и в ленте pharmvestnik.ru.
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