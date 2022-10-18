Для фармпромышленности предложили отсрочку исполнения обязательств по субсидиям на два года

Российские промышленные компании и ИП, которые пострадали от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. В частности, эта мера распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Решение касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года. Минпромторг намерен ввести отсрочку на два года.

Также на подобную меру поддержки смогут рассчитывать компании, в которых было мобилизовано более 15% сотрудников, выполняющих работы, соответствующие целям предоставления субсидий или иных межбюджетных трансфертов. Кроме того, проект постановления распространяется и на исполнителей или соисполнителей первого ‎и второго уровней государственного оборонного заказа в соответствии ‎с государственными контрактами, но при условии, что поступления по этим контрактам были увеличены после 24 февраля 2022 года ‎и составляют более 20% валовой выручки получателя субсидии.

В марте правительство утвердило постановление об отсрочке по исполнению обязательств по субсидиям для промышленников, сроки по которым истекают после 23 февраля 2022 года. Мера разработана Минпромторгом и распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Сроки исполнения были продлены на год, писал «ФВ».