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Эксперт рассказала об оформлении заявки для участия в «Платиновой унции»

06.12.2023
15:20
Стартовал первый этап XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: uncia.ru

В течение двух месяцев эксперты премии, ориентируясь на данные, предоставленные аналитическими компаниями IQVIA, DSM Group, AlphaRM, RNC Pharma и IpsosHealthcare, сформируют предварительные списки номинантов конкурса.

В рамках первого этапа также ведется сбор проектов для участия в заявочных подноминациях конкурса. Вплоть до 26 января 2024 года компании могут самостоятельно подать заявку, заполнив форму на сайте премии.

О том, что нужно учитывать при оформлении заявки, рассказывает куратор конкурса, помощник генерального директора Rх Code Александра Климкина.

Новая подноминация

В этом году заявочная номинация «Проект года» расширена. К трем традиционным подноминациям — «Бизнес-проект», «Социальный проект», «Digital-проект» — добавлена четвертая: «Маркетинговый проект/Проект по продвижению».

К рассмотрению принимаются проекты, реализованные для лучшего продвижения, либо креативного, либо стимулирующего продажи как на массовую, так и на профессиональную аудиторию, через аналоговые цифровые каналы.

Правилами конкурса также отмечено, что в подноминации «Digital-проект» не могут быть заявлены медийные диджитальные проекты и контекстные рекламные кампании. Это условие позволит четко разделить подноминации.

Точно в срок

«Всем компаниям, планирующим заявить проекты к участию в подноминациях категории «Проект года», рекомендую изучить правила, представленные на сайте премии, — говорит Александра Климкина. — Особое внимание — срокам реализации. Согласно установленным правилам, для участия в конкурсе в номинации «Проект года» принимаются только проекты, запущенные не ранее 1 июля 2022 года или же завершенные в 2023 году».

Не распыляться

Рассказывая о типичных ошибках при подаче заявки, Александра Климкина обращает внимание на то, что компании нередко пытаются заявить один проект в несколько подноминаций.

«Рекомендуем относить проект только к одной подноминации либо, если есть сомнение в выборе, не указывать ее. При изучении заявки оргкомитет премии определит проект в одну из номинаций».

Важно ничего не упустить в описании, заполнив все пункты бланка заявки: краткое и более полное описание, сроки, результативность и т.д. Это поможет экспертам получить полное представление о проекте и принять взвешенное решение при голосовании.

В кратком описании важно сжато, в 1—2 предложениях, передать его суть. В более развернутом описании можно раскрыть подробности.

«Если для оценки проекта описания недостаточно, требуются презентации, какие-то другие материалы, мы готовы их принять в любом удобном формате. Компания может прислать их на электронную почту, на носителе, в распечатанном виде. Материалы будут предоставлены членам оргкомитета для ознакомления, и в случае перехода проекта на второй этап конкурса экспертное жюри также сможет ознакомиться с ними в рамках изучения заявок», — пояснила Александра Климкина.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте премии.
Там же можно задать вопросы по участию, составлению и подаче заявок.

Подробнее о номинациях здесь.

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