ФТС сообщила о проблемах с импортом ЖНВЛП из США

ФТС сообщила о проблемах с импортом жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) из США. Об этом заявил первый замглавы службы Руслан Давыдов.

«По нашим данным, есть определенные проблемы с достаточно редкими всякими жизненно важными лекарствами производства США. Но здесь, наверное, какие-то отдельные особые случаи, они действительно есть», — отметил он (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что по остальным лекарствам «все довольно неплохо». По сравнению с 2021 годом поставки снизились на 1—2%. ФТС отслеживает эту ситуацию совместно с Минздравом. По словам Давыдова, лекарства идут в том числе через западную границу, и таможенные службы делают все необходимое для их оформления в первоочередном порядке.

В конце сентября в Минпромторге сообщили, что не видят необходимости во включении фармпродукции в перечень товаров для параллельного импорта. Глава ведомства Денис Мантуров считает, что уход иностранных лекарств дает возможности для развития российских предприятий. Объем отечественной продукции на рынке фармацевтики вырос с 25,5% в 2014 году до 35,6% к началу 2022 года, добавил он.