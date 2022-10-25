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Санкции

ФТС сообщила о проблемах с импортом ЖНВЛП из США

25.10.2022
09:51
Артем Косенок

В ФТС заявили о проблемах с импортом жизненно важных лекарственных препаратов, производимых в США. При этом в службе не видят проблем с поставками остальных лекарственных средств. По сравнению с прошлым годом импорт снизился на 1—2%. 

Фото: Артем Косенок

ФТС сообщила о проблемах с импортом жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) из США. Об этом заявил первый замглавы службы Руслан Давыдов.

«По нашим данным, есть определенные проблемы с достаточно редкими всякими жизненно важными лекарствами производства США. Но здесь, наверное, какие-то отдельные особые случаи, они действительно есть», — отметил он (цитата по ТАСС).

При этом он отметил, что по остальным лекарствам «все довольно неплохо». По сравнению с 2021 годом поставки снизились на 1—2%. ФТС отслеживает эту ситуацию совместно с Минздравом. По словам Давыдова, лекарства идут в том числе через западную границу, и таможенные службы делают все необходимое для их оформления в первоочередном порядке. 

В конце сентября в Минпромторге сообщили, что не видят необходимости во включении фармпродукции в перечень товаров для параллельного импорта. Глава ведомства Денис Мантуров считает, что уход иностранных лекарств дает возможности для развития российских предприятий. Объем отечественной продукции на рынке фармацевтики вырос с 25,5% в 2014 году до 35,6% к началу 2022 года, добавил он.

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