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Фармпродукция не попала...

Фармпродукция не попала под запрет на грузоперевозки из стран Евросоюза по территории России

03.10.2022
09:28
Артем Косенок

Правительство запретило автомобильные грузоперевозки по территории России из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Под исключение попала фармацевтическая продукция, а также медицинские и хирургические инструменты.

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com/

Правительство ввело запрет на автомобильные грузоперевозки по территории России из недружественных стран. Под исключение попала фармацевтическая продукция, а также медицинские и хирургические инструменты. Соответствующее постановление № 1728 от 30.09.2022 подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории России устанавливается в отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели против страны и российских юрлиц санкции. К ним относятся государства — члены Евросоюза, а также Великобритания, Норвегия и Украина. Запрет распространяется на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозки с территории или на территорию третьего государства.

Документ вступает в силу с 10 октября и действует до 31 декабря 2022 года.

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