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Госдума продлила возможность...

Госдума продлила возможность менять существенные условия контрактов на поставку лекарств

28.10.2022
19:06
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Госдума продлила возможность менять существенные условия контрактов на поставку лекарств и медизделий до 31 декабря 2023 года. Документ принят депутатами в третьем чтении.

Возможность менять существенные условия контрактов на поставку лекарственных препаратов, медизделий и расходных материалов продлена до 31 декабря 2023 года. Госдума приняла соответствующий документ в третьем окончательном чтении. Изменения вносятся в статью 112 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Речь в первую очередь идет об изменении количества поставляемой продукции и цен контрактов. Указанная норма позволяет сторонам госконтракта изменить его условия, если заказчик по своей инициативе увеличивает или уменьшает количество поставляемого товара, но не более 30% от первоначального количества. Пропорционально изменению количества стороны должны согласовать увеличение или уменьшение цены контракта, исходя из установленной в контракте их цены, но не более чем на 30% цены контракта.

Госзаказчики при определении цены единицы товара должны руководствоваться порядком ее расчета, предусмотренным данной нормой. Она определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на первоначальное количество поставляемого товара.

В июне Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые вносят изменения в первый пакет антисанкционных мер. Так, теперь у региональных властей появилось исключительное право определять новые случаи и порядок закупок у единственного контрагента, а также возможность внесения изменений в существенные условия контракта. 

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