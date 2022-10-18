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Игроки ветеринарного рынка...

Игроки ветеринарного рынка заявили об отсутствии данных по объемам отечественных вакцин

Эксклюзив
18.10.2022
15:53
Руслан Мавлиханов

Игроки ветеринарной отрасли заявили об отсутствии данных по объему производства отечественных вакцин в России. Россельхознадзор эту информацию отрицает. Ранее участники рынка сообщили о риске лишиться зарубежных ветпрепаратов.

Фото: ru.123rf.com

Данных по объемам отечественных ветеринарных вакцин нет ни у аналитических компаний, ни у игроков рынка, рассказали «ФВ» эксперты. Детализированная информация есть разве что у Россельхознадзора, сообщил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Его слова «ФВ» также подтвердил источник на фармрынке. Регулятор уверяет, что информация об отсутствии данных не соответствует действительности.

Ветеринарная отрасль опасается лишиться зарубежных вакцин из-за требований Россельхознадзора. С 1 ноября 2022 года всем зарубежным импортерам иммунобиологических лекарств необходимо предоставить штаммы своих препаратов российскому регулятору. В Минсельхозе РБК заявили, что «риски сокращения рынка иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарного применения отсутствуют». 

В связи с этим «ФВ» попробовал сопоставить представленность на рынке отечественных и зарубежных ветеринарных вакцин, но оказалось, что задача практически невыполнима. 

Существуют ли данные по объемам отечественных вакцин в принципе? У кого есть эти цифры? Делится ли регулятор статистикой? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 24 (1093) от 18.10.2022 в материале «Скрытные объемы».

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18.10.2022
Скрытные объемы
Ветеринарный рынок заявляет об отсутствии данных об объемах отечественных вакцин
№24 (1093)

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