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Санкции

Ветеринарный рынок может лишиться зарубежных вакцин с 1 ноября

11.10.2022
10:36
Руслан Мавлиханов

С 1 ноября 2022 года всем зарубежным импортерам иммунобиологических лекарств необходимо предоставить штаммы своих препаратов российскому регулятору. В текущих условиях сделать это практически нереально, утверждают эксперты.

Эксперты ветеринарной отрасли опасаются, что рынок останется без зарубежных вакцин. Импортеров обязывают предоставить штаммы своих препаратов российскому регулятору. 

Требование о предоставлении штаммов было направлено импортерам в письмах от Россельхознадзора 9 сентября. Уже 13—14 сентября были разосланы предупреждения о том, что без предоставления справок о депонировании ввоз импортных препаратов будет запрещен. Отрасль при этом считает, что удовлетворить запрос службы до 1 ноября практически нереально.

«Предоставить штаммы в нынешней ситуации, при наличии сложностей с логистикой и необходимостью перевозки лекарств при особом температурном режиме в краткий срок никто не сможет», — заявила «ФВ» гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

Впрочем, пока дата «1 ноября» не регулируется какими-либо правовыми актами — она фигурирует лишь в письмах Россельхознадзора, рассказал «ФВ» источник, знакомый с ходом рассылки писем.

Об инициативе Россельхознадзора также написал РБК. В службе изданию ответили, что Россия не намерена закрываться от международной торговли, но отметила необходимость исполнения законодательства. В Минсельхозе РБК заявили, что «риски сокращения рынка иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарного применения отсутствуют».

Часть препаратов, зарегистрированных в других странах (членов ЕАЭС), уже запрещены к ввозу страну. Это связано с другой законодательной инициативой. 

Какие лекарства уже запрещены к ввозу в страну? Что за «черный список» препаратов обновляет Россельхознадзор? Почему рынок скептически относится к тому, что импортные препараты смогут заменить? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 23 (1092) от 11.10.2022 в материале «Ты не пройдешь».

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11.10.2022
Ты не пройдешь
Россельхознадзор обновил список ветпрепаратов, запрещенных для ввоза в Россию
№23 (1092)

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