Названы финалисты «Платиновой унции» в категории «Менеджер года»

Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал финалистов в категории «Менеджер года». Будут вручены две награды: в номинациях «Менеджер высшего звена» и «Функциональный менеджер».

Категория «Менеджер года» не нова для «Платиновой унции», но на продолжительное время покидала конкурсную повестку. Последний раз значимые персоны отрасли награждались более десяти лет назад.

Оргкомитет посчитал важным вернуть номинацию в конкурс и отметить достижения тех, кто своим профессионализмом двигает рынок вперед.

Претенденты на победу среди менеджеров высшего звена по итогам 2023 года*:

Александр Кузин , генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»;

, генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»; Рустем Муратов , генеральный директор «Биннофарм Групп»;

, генеральный директор «Биннофарм Групп»; Дмитрий Погребинский , генеральный директор «ЦВ Протек»;

, генеральный директор «ЦВ Протек»; Петр Родионов , генеральный директор ГК «Герофарм»;

, генеральный директор ГК «Герофарм»; Александр Филиппов, генеральный директор «Ригла».

Финалисты номинации «Функциональный менеджер»*:

Игорь Бахметьев , вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»;

, вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм»; Александр Быков , директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»;

, директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм»; Вилена Галкина , руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм»;

, руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм»; Юлия Нечаева , директор отдела стратегических исследований DSM Group;

, директор отдела стратегических исследований DSM Group; Екатерина Славгородская , директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»;

, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»; Алексей Торгов, заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям АО «Биокад».

Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате.

Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма».

* Финалисты представлены в алфавитном порядке.