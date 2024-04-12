Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Оргкомитет «Платиновой унции»...

Оргкомитет «Платиновой унции» назвал финалистов среди компаний в категории «Динамика года»

12.04.2024
17:05
Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал компании — финалисты в категории «Динамика года» по поставкам в государственный и коммерческий сектора. На победу в каждой из подноминаций претендуют по пять компаний.
Стали известны финалисты «Платиновой унции» в категории «Динамика года». Победитель премии будет объявлен 18 апреля.

Пятерка компаний-финалистов в номинации «Компания. Поставки в коммерческий сектор»*:

  • «Алкалоид»,
  • «Биннофарм Групп»,
  • КRКА,
  • Stada (ГК «Нижфарм»),
  • «Фармстандарт».

Шорт-лист компаний — поставщиков в государственный сектор*:

  • Biogen Idec,
  • «Нанолек»,
  • Novartis,
  • «ОнкоТаргет»,
  • «Ф.Хоффманн-Ля Рош лтд».

В категории «Динамика года» также определяются победители в номинациях «Препарат года в государственном секторе» и «Препарат года в розничном сегменте».

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, ведущих отраслевых СМИ, генеральные директора фармацевтических компаний. Последние по правилам конкурса не могут голосовать за свои компании, препараты и проекты.

Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате.

Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Генеральный спонсор церемонии — компания «Мьюз Медиа».

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным БФ «Подсолнух».

* Финалисты представлены в алфавитном порядке.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.